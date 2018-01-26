李总理：下任总理人选预料年内不会浮出台面

（早报讯）李显龙总理认为，第四代领导班子需要更多时间推选出下一任总理人选，他的接班人因此预料今年内不会浮出台面。

到访印度新德里出席亚细安－印度纪念峰会的李总理，星期五在结束行程前接受随行媒体访问时表明立场。

荣誉国务资政吴作栋去年底发贴文呼吁第四代领导班子尽快推选未来总理人选。他希望目前的团队能在六至九个月内推选，以便李总理在2018年结束前正式指定继任者。随后，由10名部长、五名高级政务部长和国会议长组成的第四代领导团队联署发表声明，承诺会在“适当时候”推选一名领导人。

李总理今天首次回应吴资政的呼吁时说：“我们都知道这是个急迫的问题，年轻部长也已经在声明中说了。他们也知道我定下的时间表，希望过了下届大选后，能够越早而不是越迟交棒。”

他解释年轻部长无法在今年内推举领导人的原因：“这支团队还在学习相互合作，也需要一点时间让国人更了解他们……负责拟定重要政策，并解释、捍卫、调整和执行这些政策，证明自己能成为领导人。我觉得就如他们所说，他们会在适当时候这么做，但我无法很肯定地说，下来六至九个月就会尘埃落定。”

当被问及心中是否已有最适合出任总理的人选时，李总理说，现有团队是一个实力强的团队，每个人都有不同的强项、经验和个人风格等，若把每个人的强项集中在一起就有一个强大的团队。

李显龙总理去年11月在人民行动党大会上演讲时曾点名王瑞杰、陈振声和王乙康这三位第四代领导人。

当被问及这是否意味着这三人就是下任总理人选的“领跑者”，李总理表示在不同的演讲中会提及不同的部长，因此他不会过度解读在其中一个演讲中被点名或没被点名的情况。

记者接着再问，他是否同意这三人确实是明显的“领跑者”，李总理只回应道：“我认为他们都是好部长”。

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