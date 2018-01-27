哈莉玛总统出席首届族群与宗教互信会议 分享种族暴动期间亲身经历

哈莉玛总统小时候与母亲和哥哥为谋生，在1960年代种族暴动期间仍冒险上街当小贩。他们有一天在宵禁前没赶上最后一趟巴士，结果露宿街头，躲在帆布之下避难。

哈莉玛总统今早在文化、社区及青年部举办的首届族群与宗教互信会议上，分享自己当年在种族暴动期间的亲身经历。她说，那时她一生中最恐惧的时刻，但也因此见证了甘榜街坊之间患难见真情。

“我们也在那段时间对邻居有更好的认识，暴动者到我们的甘榜时，我们会让彼此到自己家中寻求庇护。那时物资匮乏，我们也会多煮一些菜给街坊。”当年担惊受怕的滋味至今仍历历在目，哈莉玛因此呼吁在场约600名宗教和族群领袖，要珍惜新加坡的种族和宗教和谐，团结抵御恐怖袭击等威胁。

哈利吗总统说：“相互尊敬是新加坡社会团结的基石。要培养互敬精神，所有种族宗教的国人都必须在组屋区、国民服役、小贩中心或学校里里，积极地接触其他人。我们拥护多元种族与信仰的意愿，正是这个国家展现的韧性。”

政府去年推出促进信仰文化互动与理解的平台（简称BRIDGE），与社区伙伴合作举办活动，促进各宗教间的交流互信。

文化、社区及青年部长傅海燕今早在活动上宣布，该部门与东南社区发展理事会联办的“共同意识、共同空间”对话活动将扩大规模，从下周起扩展至全国其他地区。

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