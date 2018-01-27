三男涉非法赛马投注被捕

三名男子涉嫌参与非法赛马投注活动遭逮捕。

根据警方今早发的文告，警方昨天在乔治王道（King George's Avenue)展开突击行动。行动中逮捕了三名年龄介于64岁至69岁男子，他们涉嫌参与非法赛马投注活动，案件还在调查中。另外，也在行动中起获超过800元的现金。

赌注法令（Betting Act），任何向非法赌博业者下注的人，若罪成可被判罚款最高5000元，坐牢最长六个月，或两者兼施。

罪成的非法赌博业者，也可被判罚款不低于2万元、不超过20万元，及监禁不超过五年。

免费试阅14天