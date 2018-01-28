摩天观景轮暂停四天 零售商生意受挫

因技术问题，摩天观景轮自上个星期四（25日）起暂停运行，当时共有61名乘客被安全带到地面。由于造成摩天观景轮故障的原因仍在调查中，公司目前尚未能够确定观景轮恢复运作的日期。

运作暂停期间，周围零售商的生意大受影响。

Kenko Wellness Spa一般周末生意较好，平均每日有大约50名顾客，昨天只有少过五人走进店里，今天截至中午一名顾客都没有。

职员林欣怡指出，周末一般会有五名职员工作，但过去几天生意“非常糟糕”，今天起缩短工作时间，把一些职员调派去其他生意较好的分店。

她说：“摩天观景轮负责人有指示我们打印促销传单分发给游客，但大多数人看到观景轮暂停运作就会去其他地方，我们的生意根本毫无起色。”

林欣怡也指出，该店已在摩天观景轮一带营业约八年，碰上的观景轮故障次数不少，“但这次似乎比较严重，管理层接下来几天计划与负责人见面讨论对策。”

在新加坡美食汇食阁经营鸭饭摊的莫彩彬也指出，摊位生意大受影响，过去几天减少至少两成。

她说：“我们的顾客主要以旅行团为主，导游得知观景轮暂停运作后就会把游客带到其他地方去，前来用餐的顾客也就因此大大减少。

每次碰到故障后，我们的生意肯定大受影响，这已经不是第一次发生了，希望能尽快解决这个问题。”

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