新航推出新数码创新发展蓝图

新加坡航空公司与新加坡国立大学和各政府机构合作，通过数码科技，提高运作效率和能力，以开拓新商机。

新航今早为数码创新发展蓝图（Digital Innovation Blueprint）举行推介仪式。该蓝图是新航去年宣布的转型计划的其中一部分。

新航总裁吴俊鹏资源说，转型过程中，新航投入了大笔资源，以提升集团的数码能力。新签署的合作计划将把现有的努力“带入另一个阶段”。

他说：“随着数码创新发展蓝图的推出，我们希望在数码方面，成为全球引领先锋的航空公司。”

新航与新加坡民航局和经济局的合作，旨在塑造一个具有活力的数码航空和宇航生态，提高新加坡在亚太区域，作为旅游和航空枢纽的吸引力。

与此同时，新航也和新加坡科技研究局（ A*STAR ）签署总研究合作协定（Master Research Collaboration Agreement），发展应用研究的机会。研究范围横跨数码分析、物联网、扩增实境与虚拟实境等，目的是开发智能方案，降低维修费用、减少飞机延误，及协助航空公司提高服务标准。

另外，在新签署的合作谅解备忘录下，新航将同国大商学院、计算机学院和工程学院，就一些暂无解决方案的商业挑战，展开长期研究。

新航也会和国大企业机构（NUS Enterprise）合作，通过联合“加速器”计划，创造和发展一些新科技、起步公司和人才，解决新航面对的企业挑战。

贸工部长（工业）易华仁今早出席了新航数码创新发展蓝图的推介仪式。

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