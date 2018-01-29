受蟑螂惊吓 女司机失控撞上人行道

都是“小强”惹的祸？裕廊东一辆行驶中的汽车窜出一只蟑螂，吓坏61岁女司机，导致汽车失控撞进人行道，再冲上行人天桥的楼梯口。

读者刘先生传来照片通知本报，表示上周五（26日）清晨一辆红色马自达（Mazda）汽车撞进人行道道，再冲上裕廊东中路靠近第134座组屋旁的行人天桥楼梯口。

根据他提供的照片，车子的撞击力应该相当大，几乎整辆汽车开上了人行道，只剩下右后轮还在马路上。

如果不是行人天桥柱子阻挡车子的去势，估计已冲上楼梯，所幸天桥上没有行人。

车子的引擎盖也因撞上柱子而凹陷，前排的安全气囊也都弹了出来，可见撞击力相当猛烈。

照片中也显示，一位身穿黑色背心、蓝色短裤的健壮男子站在汽车后面打电话。

据了解，开车的是一名61岁女子，受了轻伤已经被送往医院，到场处理的应该是他的儿子。女司机相信是看见车上突然出现一只蟑螂，受到了惊吓，把车子开上了人行道。

警方受询时，证实在26日早上7时32分接获通知，指车祸发生在裕廊东中路（Jurong East Central）通往科学馆路（Science Center Road）的路段。61岁女司机在清醒的状况下被送到黄廷方综合医院，车祸调查还在进行中。

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