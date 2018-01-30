委员会建议国人30岁起须加入乐龄健保

（早报讯）乐龄健保检讨委员会建议日后强制国人一到30岁就必须加入乐龄健保计划，不再让他们有退出计划的选择。

把加入计划的年龄从目前的40岁降低至30岁意味着缴付保费的期限将延长，因此国人每年需支付的保费额较低。

卫生部在2016年10月委任由新加坡会计发展局主席马志强领导的检讨委员会，针对乐龄健保（ElderShield）的赔付额、受保范围和索偿期等进行评估和建议。检委会在完成检讨工作后，于星期二公布中期报告，并预计在今年中提呈完整的建议报告给卫生部。

首先，委员会建议日后强制国人加入计划。马志强解释，通过咨询了解到国人一般不明白未来可能出现严重残疾的风险，轻率地选择退出计划，因此计划下来应强制规定国人加入。目前在所有年满65岁的健康国人当中，有一半在一生中会有严重残疾的风险。

委员会也认为应该在日后把所有国人，包括残疾者纳入计划，确保人人受保。政府也应该为低收入，或有财务困难的国人提供保费援助，确保没有国人会因支付不了保费而无法得到保障。

其他建议包括：把乐龄健保计划交由政府管理，而不是目前由三家私营保险公司管理的安排，以及改善现有索赔程序，确保投保人和他们的看护者能更容易地索赔。

由卫生部推出的残障保险计划乐龄健保，保障因残障而无法进行六项日常活动中任何三项的投保人。这六项活动是冲凉、进食、更衣、如厕、在室内走动和下床坐上椅子或轮椅。

投保人每月可获最多400元现金，可用在应付门诊、疗养或住院费用等。

检委会认为，修改乐龄健保制度后，所有尚未加入计划的国人，即便是已患有严重残疾的国人，都应该能在计划下受保。

检委会指出，较少人在年少时就患有严重残疾，因此改为人人受保的计划，将不会对保费有显著的影响。

此外，检委会认为多数国人30岁已开始工作赚钱，保健储蓄户头也开始积累储蓄，因此多数国人预料不需用额外掏出现金，单靠保健储蓄就可应付乐龄健保保费。

乐龄健保检委会通过26场讨论会，咨询超过800名国人意见后，拟出建议。

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