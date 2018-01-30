警方推翻网民虚假指控

一名网民Kuroe Kun日前在面簿贴文称，31岁的Youtube网红翁于腾（Eden Ang）占她好友便宜，不仅要求她的好友穿丁字裤和T恤见面，还要她只穿上衣和内裤，并拍打她臀部。

贴文还指警察把好友拒在门外，还谴责她。不过，网民Kuroe Kun随后已撤下贴文。

警方今天在面簿贴文，一名网民Kuroe Kun1月25日在网上贴文，声称一名女性朋友被非礼。

Kuroe Kun在贴文中也对金文泰警署调查员做出严重的虚假指控。警方对此彻查，并表示Kuroe Kun的指控不属实，毫无根据。

警方表示，该调查员并非如Kuroe Kun所指，对朋友做出敏感的言论。事实上，调查员不但专业地履行职责，也没有将Kuroe Kun的朋友拒在门外。

相反，Kuroe Kun的女性朋友告诉调查员，自己需要一段时间考虑是否要向警方报案。

Kuroe Kun在网上贴文投诉后，警方便要求她的女性友人前来报案。不过，当事人对警方提供的资讯并不全面与直接，尽管警方再三联络她，她仍没有向警方正式报案。

警方说，当局严正看待所有对警务人员作出的指控。任何投诉将被彻底调查，若指控属实，警方将毫不犹豫采取行动对付犯错警员。

不过，警方也强调，当局不能容许他人恶意诬蔑指控警员。若指控被发现具恶意诬蔑意图，警方也将按法律采取相关行动。

警方劝请公众负责任地在网上刊登信息，并勿胡乱传达未经证实的资讯。

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