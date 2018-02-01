今年参与联合招生的初院截分点普遍提高

由于明年四对初级学院将合并，今年参与联合招生计划初院增加收生人数，截分点普遍增加， 意味入学门槛稍微降低 ，热门学府的门的截分点上调幅度介于1 至2分；其他初院则普遍增加2分至4分。

联合招生计划结果今早公布。教育部日前在O水准成绩公布时指出，由于实龙岗初院、淡滨尼初院、裕廊初院和星烁初院，从今年起将不再录取高一学生，其他初院会增加收生人数，这可能造成今年参与联合招生计划的16所初院截分点（cut-off point）提高，意味着进入初院的门槛可能会降低。

情况如之前所预料，今年初院截分普遍增加，意味去年O水准考生报读心仪的初院的机会或稍微高一些，但整体上，被视为较热门学府的初院，学额的竞争程度还是较高。

今年，莱佛士书院和华侨中学的文科和理科截分点同样是5分，皆比去年增加1分，但它们仍是入学门槛最高的两所学府。对合并初院来说，有的截分点增加，有的则持平。

例如，裕廊初院并入先驱初院而成的“裕廊先驱初级学院”，文科和理科截分点，分别是17分和14分。裕廊初院的文科和理科，去年截分点分同为15分；先驱初院则分别是13分和12分，增加幅度介于1分至4分。

“义顺星烁初级学院”，文科和理科截分点，同为20分。对义顺初院来说，截分点增加幅度则介于3至4分；对将要并入义顺初院的星烁初院来说，则同去年大致相同。

教育部日前指出，截分点的波动并不反映各所初院和课程的素质。教育部鼓励学生根据初院的课程、课程辅助活动（CCA）和学校文化等因素来选择学校，以发展各自的强项和兴趣。教育部也表示，将确保初院有足够的学额应付需求。

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