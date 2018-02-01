技能创前程计划推出两年 超过28万5000名国人使用培训补助

过去两年使用技能创前程培训补助的国人有超过28万5000名，其中以资讯通信科技课程最受欢迎。

新加坡精深技能发展局今早召开记者会，回顾过去一年的成果时，公布这项数据。

精深局局长黄子鹏透露，相较于2016年，去年使用技能创前程培训补助（SkillsFuture Credit）的国人增加了约50％，其中约16万人是首次使用这项补助。

政府在2016年1月推出上述计划，为年满25岁的新加坡人提供500元的技能创前程培训补助，鼓励国人报读培训课程提升技能。约200万名国人拥有补助户头。

此外，精深局也在去年10月为工作人士推出技能创前程新兴技能系列（SkillsFuture Series，简称新技能系列）、技能创前程数码简介（SkillsFuture for Digital Workplace），以及技能创前程就业培训指导计划（SkillsFuture Advice）。

其中，新技能系列是根据政府确定的八个新兴领域而推出的短期课程，涵盖数据分析、金融、科技化服务、数码媒体、网络安全、创业、先进制造技术，以及城市方案，至今已有2100名国人参与。

技能创前程数码简介和技能创前程就业培训指导计划则分别有超过4600名国人参与。

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