【更新】总检察署：将与政府合作修正刑事法典以确保失信者获恰当刑罚

城市丰收失信案维持原判，律政部兼内政部长尚穆根今天在面簿上指事情“非常严重”，将会在下次国会发表部长声明。

今早城市丰收失信案终审结果出炉，最高法院上诉庭五司认为高庭裁决无误，维持原判。

上诉庭今早宣布裁决时说，康希（53岁）和五名副手陈一平牧师（45岁）、黄玉音（41岁）、陈绍云（42岁）、林岭恒（50岁）及周英汉（57岁）挪用城市丰收教会公款时，不符合严重失信法律条文的“代理”身份，所以他们的行为只构成一般失信罪。

五司庭上指出，有必要做法律改革，“而且早该进行了”。但修法是国会的事情，不该由法庭或法官取代国会来修改法律。

对此总检察署发文告表示，说它将与有关的政府部门合作，对刑事法典作出适当的修正，以确保公司董事和处于类似职位的其他人在失信的时候面对恰当的刑罚。

律政部长兼内政部长尚穆根今天在面簿上发言，指事情“非常严重”，将会在国会发表部长声明表明政府立场。

总检察署在最高法院上诉庭维持康希等人一般失信罪之后，今天中午发出文告指出最高法院上诉庭提到检讨失信罪的法律条文是“有必要”和“早该这么做”的，而这属于国会的范畴。基于上诉庭的裁决，总检察署说它将与有关的政府部门合作，对刑事法典作出适当的修正，以确保公司董事和处于类似职位的其他人在失信的时候面对恰当的刑罚。



上诉庭今早宣布裁决时说，康希（53岁）和五名副手陈一平牧师（45岁）、黄玉音（41岁）、陈绍云（42岁）、林岭恒（50岁）及周英汉（57岁）挪用城市丰收教会公款时，不符合严重失信法律条文的“代理”身份，所以他们的行为只构成一般失信罪。



随着上诉庭对“严重失信罪”的解读，董事及慈善机构的要员若失信，只会面对一般失信罪的刑罚，即最长七年监禁。反之，公司的一般职员若失信，则面对最长15年监禁。

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