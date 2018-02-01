个人资料保护委员会 公布首个公共咨询结果

个人资料保护委员会（PDPC：Personal Data Protection Commission）今天公布去年首个公共咨询活动的结果。拟议修改的条文多数获得公众支持。主要修改包括：商家在某些情况下无须征得消费者或客户同意，便可把收集到的个人资料用于其他用途，包括与其他商家共享。

委员会在去年7月27日展开这项名为“数码经济中管理个人资料的方式”、为期八周的公共咨询后，共收到68个消费者和代表不同业界的组织（包括商贸协会）对委员会拟定的修改条文提出意见，委员会也加以回应。

委员会提议，如果要把个人资料用作某些法律或商业用途，如查案、诉讼、讨债或研究，商家也无须征求同意。在这种情况下，公众利益须明显大于个人利益。

委员会的另一项修改：消费者或客户的个人资料被盗后，利益可能受损。商家除了须尽快通知当事人，好让他们采取行动自我保护，也必须通知委员会，以便获得委员会有关补救方法的指导。目前，这类通知属自愿性，并非强制性。

个人资料保护法令（PDPA）2012年在国会通过，2014年7月1日生效，主要规定商家在收集、使用与披露个人资料时，须征求消费者或客户同意。

委员会拟议修改的条文被接受后，明年料提呈国会提出法案修正一读。

委员会已把公共咨询的结果和反应上载到www.pdpc.gov.sg，并发布“个人资料分享指南”的修正版。

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