本地体育公关名人陈云云受委为约瑟林顾问

拥有我国首位奥运冠军约瑟林品牌和肖像权的约瑟林公司（The Schooling Company），昨天委任本地体育公关名人陈云云（Rose Tan）为“蝶王”的顾问，帮助约瑟林筹备成为职业运动员。

本地公关及社交媒体公司CROWD老板陈云云将负责与媒体和合作伙伴接洽和协商，并在近期内为约瑟林物色到合适的国际体育行销公司。CROWD也将负责管理约瑟林的社交媒体平台和媒体活动。这些任命将从明天起正式生效。

约瑟林的母亲严锦美今天在文告中说：“我们很高兴能与陈云云和CROWD合作。约瑟林就将成为职业运动员，需要充分了解体育行销的有经验生意专才从旁协助。我们与陈云云谈起合作，很高兴她答应加入。”

22岁的约瑟林在2016年里约奥运会上，勇夺男子100米蝶泳金牌，成为新加坡史上首位奥运冠军。他目前是得克萨斯州大学四年级生，毕业后将成为职业运动员。

陈云云有30多年的公关经验。她在1992年成立本地首家体育行销公司，七年后世界第二大体育行销公司Octagon买下该公司49%的股权。过去这些年，陈云云担任渣打银行新加坡马拉松赛、虎牌杯足球赛和新加坡羽毛球公开赛等国际体育赛事的首席顾问。她也曾是新加坡体育理事会、新加坡足球总会和新加坡羽毛球总会的顾问。

陈云云说：“我很荣幸能与约瑟林和他的家人合作，帮助他顺利过渡到运动生涯的另一阶段，成为职业泳手。我将尽最大努力引入对的合作伙伴，设法将他（约瑟林）打造成国际体育明星。”

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