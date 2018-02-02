律师：上诉庭裁决“救了”康希等人 促国会修改法令

审法院五司针对严重失信的细节清楚解读，受访律师表示这不仅做了标志性的裁决“救了”康希等人，也是在促请国会要尽快修改相关法令，司法和立法十分分明。

审讯期长达140天的城市丰收教会公款失信案，上诉庭昨天作出了标志性的裁决，而重点在于对法律的阐述。

数名受访律师都表示，终审法院这次针对409条文的细致清楚解读，“救”了康希他们。

资深律师李亚丰说，这是一次十分严谨、细致的解读，但确实暴露了该条文所涵盖的范围不够广泛，目前就能只能看国会是否会修正相关法令。

李亚丰律师也提到，2003年，一名教堂神父江福才因失信教堂510万元最初被控严重失信罪的案件，“假设以昨天的解读，他不该以神父的身份被控，而是个人名义被控。”那个案件后来修改为一般的失信控状，江福才认罪后被判坐牢七年半。

钟廷辉律师受询时也说，409法令现今所涵盖的范围已引用百多年，是时候该与时并进，修改法令，“这个条款追不上时代的变迁，以前立法时也许想象到如今的金融体系会这么复杂，现在已不合时宜。”

针对康希等人的刑罚，钟廷辉律师也同意是条文的解读“救”了他们，但很大的因素相信是因为他们没有从失信的款项中获利，所做的是为了传教，为了教会的利益，罪责的本质比较轻。

律政部长兼内政部长尚穆根昨午就此在面簿说这件事关系重大，以及他将在国会发表部长声明阐述政府的立场。他没说明几时会发表声明，也没透露声明的内容。国会在下个星期一复会。

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