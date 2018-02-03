福康宁公园新发展：设三个新花园和自动扶梯

为让国内外访客更深入了解福康宁山一些鲜为人知的历史文化，国家公园局将从今年3月起在福康宁公园进行改善工程，包括在园内及周边特定地区设立三个新花园。此外，靠近福康宁地铁站的朱比丽公园也将建造总长25米，通往福康宁中心的自动扶梯。

国家公园局今早透露，福康宁公园占地18公顷，上述改善工程将涵盖约园内八公顷范围以及周边特定地区，工程预计明年中起陆续完工。

国家发展部长兼财政部第二部长黄循财今早在福康宁中心分享了上述改善工程的细节。

第一植物园（First Botanic Garden）是改善工程新设的三个花园中，面积最大的花园。除了靠近史丹福路一带的福康宁公园部分范围，公园也将延伸至禧街、维多利亚街、勿拉士巴沙路、汉地路和康宁坡（Canning Rise）等道路周边的空间，共占地19公顷。

配合改善工程，亚美尼亚街（Armenian Street）部分街道将改为步行区，成为第一植物园的一部分，同时提升亚美尼亚街至市政区（Civic District）的衔接性。

这座公园将种植1820至1840年代引入本地的植物品种，包括豆蔻、丁香等，在园内打造新休闲空间。

另外两个新花园则设在福康宁公园范围内，分别是占地约0.5公顷的皇家花园（Royal Garden）和设在佐治五世朱比丽花园原址的朱比丽花园（Jubilee Park）。

皇家公园着重于展现福康宁山一带14世纪的特色植物，朱比丽花园则会是亲家庭的艺术文化园地。

除了在绿意方面着手，国家公园局也有意为福康宁公园打造更完善的设施。在朱比丽公园设立的自动扶梯分为两段，第一段约十米长，第二段则是15米。

此外，设在史丹福坪（Stamford Green），通往福康宁公园的现有自动扶梯也会进行改善工程，成为有盖自动扶梯。

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