2017年罪案总数比前年下降1%

警方公布2017年全年的罪案数据，罪案总数跟前年同比下降1%。

其中，涉及个人财物的严重或暴力案件下降了12.4%，但网络爱情骗局的数量和所涉金额都显著增加。

警方今早（2月3日）在新达新加坡举行的记者会上公布2017年犯罪数据，我国整体罪案下降1％，从前年的3万3099起，下降至去年的3万2773起。

根据警方提供的数据，涉及个人财物的严重或暴力案件同前年相比整体下降12.4%，盗窃罪案也下降4.4%。

抢劫案、破门行窃案、掠夺案和汽车盗窃案的数量也都创下1984年以来最低，减幅介于9.8至26%。

不过，网络爱情骗局数量和所涉金额的增长却十分显著。2017年共发生825起网络爱情骗局，比2016年的635起增加近30%。骗局所涉及的总金额也从前年的2400万元，上涨至去年的3700万元 ，增幅达54.2%。

电子商务罪案数量则下降8.4%，去年共有1961起。涉及总金额也从150万元下降到140万元。警方说，虽然这类罪案的数量减少，但仍有改善空间，警方将继续与电子商务平台合作，教导买家如何辨别诈骗行为。

非法放贷相关的骚扰案方面，虽然总数上涨了12.3%，达到3806起，但是涉及财产破坏的个案却只有1023起，跌幅达21.8%。去年，非法放贷集团主要是通过电子通讯的方式进行骚扰，相关案件上涨了33.8%，有2783起。

另外，非礼案也有继续上升的趋势，去年全年共有1566起，比前年的1282起上涨了22.2%。其中，公共交通非礼案的增幅最为显著，达60.5%，从前年的129起增加至去年的207。对此，警方将继续和公共交通业者合作加强对于防范非礼案的宣导工作，并且增加巡逻次数。

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