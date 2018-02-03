福理会今年将首次对病患看护进行调查

国家福利理事会今年内将首次针对病患看护者进行全国调查，更全面地了解这个群体的生活质量、心理需求，以及所获得的社会支持。

这项调查将面向家中有年幼和成年的残障者，慢性疾病患者，以及心理健康问题的看护者。调查结果预计明年下半年揭晓。

随着社会人口老龄化，担起年长者看护责任的家属人数也将相应增加。但为满足病患的护理需求，同时又得兼顾家庭或工作，看护者时常得“两头烧“，容易感觉筋疲力尽（burnout）。基于这一趋势，政府近年来不断投入资源，协助看护者应对过程中面对的压力和挑战。

卫生部兼环境及水源部高级政务部长许连碹博士今早在看护者大会上致辞指出，近年来政府增加日间护理和居家护理名额，以及在部分日间护理中心和疗养院增设喘息护理（respite care，指由专业护理业者为年长者提供短期护理服务，让看护者能暂时休息）的做法，都可协助看护者减轻压力。

据护联中心（AIC）最新数据显示，过去三年来，喘息护理服务的使用量增加至少50%。

许连碹说：“我们明白看护者也需要放个假，避免压力过大而感到筋疲力尽，因此在一些指定的日间护理中心和疗养院提供喘息护理，至今有超过1600名看护者选择这项服务。至于有失智症老人的家庭，也能考虑长者保姆（eldersitter）的上门服务，帮忙照顾几个小时。到目前为止，这个计划也帮助了上千名失智症患者。“

看护者需承受的压力和过程非外人能体会，许连碹也强调，有关部门会继续致力支持这一群体，并鼓励看护者主动积极向支援小组寻求帮助，舒缓身心压力。

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