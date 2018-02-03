配合讲述本地早期建筑绘本推出 原貌馆今起办系列文教活动

本地建筑师兼作家虎威的绘本《三轮车跑得快》今天正式发布，配合绘本中叙述的一些牛车水老建筑，牛车水原貌馆也从今天起推出相关文化教娱活动，让孩童亲身体验乘坐三轮车寻找这些历史地标。

绘本《三轮车跑得快》以1960年代为背景，讲述男童小威在三轮车夫忠伯的协助下，坐三轮车追踪一只小熊的故事，绘本叙述了小威与忠伯穿越牛车水古朴而缤纷的街道，饱览源自不同文化传统的老建筑。

虎威今天在新绘本发布会上为现场的孩子们讲故事、唱儿歌以及玩“看建筑找小熊”游戏，并将从今天起至3月16日在牛车水原貌馆展出其水彩原画。

配合新绘本发布会，牛车水原貌馆今天也与玲子传媒和三轮车大叔公司（Trishaw Uncle）合作推出名为"三轮车跑得快"寻宝游戏的文化教娱活动，旨在让家庭和孩子有个更全面的文化体验。

想参与该活动的公众只需购买《三轮车跑得快》绘本或明信片便可获得一张寻宝图，通过乘坐三轮车或步行，沿着牛车水的街道寻找绘本中叙述的一些历史地标如天福宫和詹美回教堂等，并与四个“宝物”即历史地标的特征拍照。找到所有的“宝物”的公众还可回到牛车水原貌馆中参与地甘游戏（tikam tikam），赢得更多奖品。

此外，农历新年即将来临，牛车水原貌馆今天也与耕读园合作推出“走读牛车水”活动，让家长与5岁以上的孩童通过互动式故事及年货市场的导览，让孩童学习有关农历新年的传统习俗。

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