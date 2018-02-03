接恶作剧炸弹警报 新航班机延迟起飞

（早报讯）神秘女郎谎称新加坡航空公司班机有炸弹，导致即将从台湾起飞前往新加坡的的班机延迟升空，但原来“炸弹”实为“诈弹”。

台湾当局判断这是恶作剧电话后，班机延误半小时继续起飞，台北市警局也正在追查恶作剧者身份。

新航SQ879原定昨天下午5时35分从台湾桃园国际机场起飞，晚上10时20分抵达新加坡，但受恶作剧电话影响，班机延至6时零1分才起飞。

新航发言人接受《联合晚报》询问时，证实发生虚假炸弹威胁事故，班机上当时有260名乘客和13机组人员。

发言人说：“台湾当局确定这是一场恶作剧，班机于晚上10时35分左右，平安无事抵达新加坡樟宜机场。”

发言人受询时表示无法就事故提供进一步详情。

根据台湾媒体报道，班机正准备从滑行道前往跑道起飞时，台北市警局接获报案，一名女子以公共电话报警，称“有人在新加坡航空879班机上放置了炸弹”，随后又以同样方式打电话到台北市大安警察分局提供同样的“情报”。

桃园机场航警局勤务指挥中心接到台北市警局转告后，立即通报已经在滑行的班机。不过经多方面评估后，台湾当局认为“炸弹”实为“诈弹”，恶作剧电话可能性高，班机决定继续起飞。

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