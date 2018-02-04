勿洛心动大厦正式开幕

勿洛心动大厦（Heartbeat@Bedok）今天正式开幕，由总理李显龙亲自主持开幕仪式。

此大厦的特点是把原本分散各地的设施集合在一起，包括综合诊疗所、民众俱乐部、图书馆、体育中心、零售、活跃健康体验中心和乐龄护理中心等。

这个一站式设施中心的主要合作机构包括人民协会、新加坡保健服务集团综合诊疗所、新加坡体育理事会、ActiveSG、新加坡国家图书馆管理局和卫生部。

各合作机构将会推出跨机构合作的综合计划与活动，比如图书馆与诊疗所联办健康讲座、人民协会和ActiveSG联办运动课程等等，这里将成为国内的创新实验室，创造出符合居民未来需求的服务。

东海岸集选区基层组织顾问李奕贤形容这个花了三年建造的七层楼一站式设施中心，是为了满足勿洛居民未来30年的需求。

他说：“把这些合作机构集合起来后，除了各自为居民提供服务以外，各机构也可以合作进行各种综合计划，比如我们在综合诊疗所看到一名病人看完医生后，会被推介至体育中心、图书馆或人民协会的烹饪工作室学习活跃生活方式、健康烹饪和学习健康知识。”

李奕贤表示，勿洛是成熟市镇，把各种旧设施移到勿洛心动大厦里面后，旧设施的土地可以用作新发展用途，兴建住宅或公园。

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