纽顿地铁站今天举行紧急应对演习

滨海市区线的纽顿地铁站今天（4日）举行紧急应对演习，测试营运业者新捷运的保安措施和应急计划，确保工作人员做好应对保安威胁的准备。

今天从上午10时至下午6时，市区线纽顿站关闭了C1出入口的收费闸门，只允许抵站乘客出闸，要入闸的乘客都被工作人员引到A出入口附近的收费闸门，并通过X光仪器接受安检才能入闸。南北线的纽顿站出入口不受影响。

陆路交通管理局和新捷运上个月发联合文告提醒乘客，演习进行时需花一点时间接受安检，出行时间可能增加。乘客应避免携带大型行李，接受安检时也应遵从保安人员的指示。

这是陆交局和新捷运首次在市区线地铁站举行紧急演习。

据记者约上午11时的现场观察，该站A出入口的收费闸门排了人龙，准备接受安检。

现场有数十名保安人员与新捷运职员在场维持秩序以及进行安检程序。除了四台金属探测器和一台检查背包和行李的X光仪器，安检处也有围栏和告示引导乘客排队。行动不便及年长者可优先进行安检。

记者亲自尝试安检程序，并在五分钟以内完成。

虽然安检稍微耽误行程，但受访公众表示认为有必要展开这样的紧急应对演习。

前往海湾舫站（Bayfront）的乘客许思敏（60岁）告诉记者：“虽然我是有点赶时间，但在现今恐怖主义威胁不断升温的环境下，采取这样的措施是有必要的，再说，整个过程相当有秩序，没有延误太多时间。”

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