许文远：欢迎马来西亚下调重型车辆通关税

（早报讯）马来西亚将大幅度调低第二通道重型车辆的通关税，基础建设统筹部长兼交通部长许文远对此表示欢迎，并指将继续探讨如何调整现有的过路费，舒缓长堤阻塞问题。

马国内阁前天决定大幅度调降马新第二通道的重型车辆通关税（Goods Vehicle Levy），从目前200令吉（约68新元）调低至50令吉（约17新元），以鼓励罗厘等商用车辆使用第二通道出入境，从而缓解新柔长堤的堵塞，但落实日期并未确定。

许文远今天在面簿上发贴文对此宣布表示欢迎，指舒缓长堤阻塞是他与马国交通部长廖中莱一直以来的重要考量，每次见面都会谈及，上周在北京见面也不例外。

“我们讨论了几个让更多乘客和商用车从长堤改用第二通道的点子，并选在非繁忙时段实施，我们的讨论很有收获。”

许文远说，廖中莱当时已预先告知，马国将调低第二通道的重型车辆通关税，长堤则维持不变。

许文远也指出，这是一项马国的通关收费（customs charge），不是过路费（toll），所有商用车都须缴付这笔费用，而我国则没有实施相等的通关税。

“我们会观察此举的效果，与此同时，我们的官员也会继续沟通探讨如何调整现有过路费，舒缓长堤阻塞问题。”

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