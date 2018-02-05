许文远：纬壹科技城为我国首个无人机飞行区

（早报讯）政府指定本地研发中心纬壹科技城（one-north）作为我国首个无人机飞行区，为公司和研究机构提供一个在城市环境下，测试最新无人驾驶飞行系统科技的平台。

这将促进那些拥有发展无人驾驶飞行系统（Unmanned Aircraft Systems，简称UAS）潜能的高科技公司的发展，并创造有意义的商业伙伴合作机会。

基础建设统筹部长兼交通部长许文远今早在新加坡航空展的航空领袖峰会开幕礼致词时，宣布这个消息。

许文远说，空中巴士、新科宇航（ST Aerospace）以及南洋理工大学的航空交通管理研究院，已成为纬壹科技城无人机飞行区的先驱使用者。

许文远部长说：“新加坡的领空有限，因此我国对无人驾驶飞行系统的风险忍耐度（Risk Tolerance）低。不过，尽管如此，我国也不愿错过无人驾驶飞行系统所带来的益处。政府正积极推广私营和公共机构使用无人驾驶飞行系统。”

两年一度的新加坡航空展，共有来自50个国家的1062家公司参与，包括65家全球顶尖公司。多家海内外公司都将展出创新科技，其中空中巴士将展示最新的无人包裹运输机原型，TRD Consultancy公司推出的无人机探测系统也将在全球首次亮相。

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