SMRT升级版应用为乘客提供更准确即时消息

往后发生地铁服务延误的情况时，乘客可直接通过SMRT更新版应用查询即时消息，包括须等候几列列车才能挤上车，以及乘客可选择的其他交通安排。SMRT也计划今年内推出电子证明信，减少乘客在地铁故障时须排队领取“迟到证明”的时间。

SMRT今天起推出升级版SMRTConnect，增添多项新功能为乘客提供更多更准确的即时消息。

列车服务延误时，有关当局会按照地铁站的拥挤情况，通知乘客须等候多少列列车才可以上车。例如，地铁站在应用里显示的颜色为橘黄色时，表示乘客须等两列列车才能上车，红色指标则表示乘客须等上四列列车才能上车。

SMRT也与陆路交通管理局合作，将所有巴士业者的信息纳入应用，让乘客查询任何巴士站的巴士等候时间，地铁服务受影响时也可直接使用应用规划其他交通路线。在这之前，应用只提供SMRT巴士的信息。

SMRT总裁兼首席执行长郭木财今早为升级版应用举行推介仪式时指出，乘客最大的反馈是无法查询准确的等候时间，特别是在列车服务受影响的时候。“我们希望通过升级版应用更快提供信息，列车信号系统提供的数据也会提高这些信息的准确性。”

为改善乘客的乘车体验，SMRT也计划在地铁站增设多项新设施。这包括能够显示更多列车信息的电子显示屏，以及提供列车、地铁站和周围设施及服务的信息看板。

SMRT正在丹戎巴葛站、武吉士站和索美塞站试用这两项设施，其中电子显示屏会在4月之前在另外15个乘车辆较高的地铁站投入使用。

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