新加坡成立国立薄膜科研联合平台

（早报讯）我国新生水与海水淡化所仰赖的薄膜科学与科技，其实也可用在能源、制药、饮食和生物医药等多个领域。新成立的国立联合平台将推广相关的研究、协作和商业计划，加快本地有更多创新薄膜产品和科技的研发。

新加坡国立薄膜科研联合平台（Singapore National Membrane Consortium，简称SG-MEM）的宗旨是让政府机构、跨国企业、大型本地企业，乃至中小企业和起步公司等都有机会能受惠于本地研究领域在薄膜学方面的精深知识。

SG-MEM由隶属总理公署的新加坡国立研究基金会（National Research Foundation，简称NRF）成立。

NRF科研项目总监罗继斌说：“作为在水处理上运用薄膜科技的佼佼者，新加坡已建立良好的声誉。新加坡国立大学和南洋理工大学在薄膜研究名列前茅，也为水业公司开发先进的薄膜科技。SG-MEM将为目前没有进军水业的中小企业提供一个平台，在饮食、香水和医药科技等多元的领域运用薄膜科技，让中小企业能用最新的科技拓展事业版图。”

根据NRF提供的资料，SG-MEM将着重在五个有商机的领域：能源领域的气体分离和净化；制药原料的浓缩和净化；洁净、浓缩和净化饮食产品；研发药物控释系统；以及为水资源领域提供更具能源效率的治水程序。

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