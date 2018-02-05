校内学生托管中心六年来增加112所

校内的学生托管中心从2012年的50所增加到目前的162所。使用托管服务的学生人数也从3000名增加到2万1000名，占小学生人数的9%。

教育部长（学校）黄志明在答复朱倍庆（淡滨尼集选区）有关校内学生托管中心名额、使用率等询问时透露这点。

他指出，过去六年，校内学生托管中心已从50所增加到目前的162所，教育部将可达到在最迟2020年，为所有小学设学生托管中心的目标。

我国目前有191所小学。除了校内学生托管中心，学生也能利用设在社区的学生托管中心。

目前，本地有261所设在社区的学生托管中心，这些中心向社会及家庭发展部注册。使用这些中心的学生人数约1万1000名，一些中心仍有名额。

他指出，为确保低收入家庭能负担托管服务，学生托管费援助计划将为有需家庭提供资助，承担部分学生托管费。合格的学生每个月须支付的费用可低至5元。社会及家庭发展部定期评估这项计划，确保低收入家庭能负担学生托管费。

所有托管中心都必须符合安全、卫生与管理等方面的标准。校内学生托管中心的业者是通过严谨的采购方式。学校会与托管中心业者密切合作，在增加名额的同时，不影响服务素质。



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