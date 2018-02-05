【更新】网民恶改《联合晚报》封面标题 总检察署已着手处理

城市丰收教会失信案，有网民恶改《联合晚报》封面标题，指“行动党律师”救了康希等人，还通过面簿传播假新闻。

通过篡改主流媒体报章头条来对法庭判决表达不满的行为已构成藐视法庭，总检察署将依法处理并已致函传播假头条者。

《联合晚报》上周五（2日）封面头条标题被网民恶搞，原是“避过加重刑罚……律师：过时法律‘救’了他们”，标题显眼部分却遭网民改为“行动党律师”救了康希等人，并通过“议论政策论坛”面簿群组传播开来。

总检察署今天已就此事致函在面簿发贴文的梁益洲（译音），表示当局将以藐视法庭为由采取行动。

总检察署说，任何藐视法庭的形式可损害新加坡司法制度的正当性。该署将毫不犹豫对付藐视法庭者，包括在必要时候展开藐视法庭的聆讯。

议员颜添宝（宏茂桥集选区）今天在律政部长兼内政部长尚穆根在国会发表声明后问，坊间议论纷纷指因为案件是人民行动党议员处理的，加上宗教原因，所以法庭轻易放过富人。政府如何看待这样的言论？

尚穆根回答说，公众可以针对法庭裁决提出不满，但是中伤法官绝不被允许，法庭裁决不应被舆论左右。

此外，部长提到有人移花接木，篡改《联合晚报》城市丰收案新闻报道的封面头条标题，然后通过“议论政策论坛”面簿群组传播开来。

上个星期五（2日），《联合晚报》封面原标题是“避过加重刑罚……律师：过时法律‘救’了他们”，但是标题后半部却遭网民改为“行动党律师‘救’了他们”。

部长说，总检察署已着手处理此事。该署认为这是一起恶意中伤，藐视法庭的案件，而且标题也暗示行动党议员必须为不公的裁决负责。

代表康希的唐振辉高级律师，是人民行动党马林百列集选区议员。

针对恶搞事件，《联合晚报》总编辑吴新迪说：“我们是以严肃和负责任的态度来做新闻，但我们的新闻标题却被人拿来恶搞。这绝不是创意，而是一种恶意的行为，企图误导公众，理应受到谴责。”







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