建屋局开年首组屋销售活动 推出近4400单位

建屋发展局展开今年首轮组屋销售活动，共推出4381个位于兀兰、蔡厝港、芽笼和淡滨尼的预购组屋和剩余组屋单位供申购。

根据建屋局今早发布的文告，于今天展开的销售活动共有3664个预购组屋单位供申购，房型介于两方式灵活至五房式单位，满足个别买家的不同需求。

建屋局上周也透露，从本月起推出的所有新预购组屋项目，都将采用开放式厨房设计，客厅和厨房之间不再有隔墙。屋主若要传统式厨房，必须自行装修隔开厨房。

在此次的销售活动中，位于兀兰的Woodlands Glade二房式灵活单位价格从7万1000元起跳（不含津贴），是价位最低的二房式灵活单位。

位于兀兰和淡滨尼的五房式单位价格则分别从27万9000元和41万7000元起跳。位于乌美的四房式单位则从42万9000元起跳（不含津贴），是此次销售活动中价位最高的四房式单位。

另一方面，建屋局也将在本月推出717个在去年5月和8月组屋销售活动中尚未被选购的“剩余组屋再销售活动”（Re-offer of Balance Flats）供申购，房型包括二房式灵活至五房式、三代同堂以及公寓式组屋单位。

下一轮组屋销售活动将在今年5月展开。建屋局将在盛港、淡滨尼、大巴窑和义顺推出约3900个单位供申购。

有兴趣申购组屋的公众可以从即日起至下周一（12日）上建屋局网站提出申请。

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