旅客在我国与欧洲间转机或可减少安检程序

（早报讯）在新加坡和欧洲之间往来的旅客，今后在我国樟宜机场或欧洲的机场转机，或能减少一次的安检过程，旅客的转机体验能因此改善，航空公司与机场的运作效率也可提高。

我国交通部常任秘书卢毅成与欧洲委员会（European Commission）交通和运输总司长霍罗雷（Henrik Hololei）今早在新加坡航空展的场边签署联合声明，落实新加坡与欧洲之间的一站式安检（One Stop Security）安排。

安排落实以后，转机的旅客在搭乘第一趟航班前经过一次安检过程后，在转机前就无需再通过多一次相似的安检步骤，转机过程得以简化。

例如，从樟宜机场登机的旅客通过安检后，到实施新安排的欧洲机场转机时就无需再进行安检，从这些欧洲机场飞到樟宜机场转机的旅客也如此。

交通部今天发布的文告说，一站式安检安排能促进有关机场的转机连接，也能提高航空公司和机场的运作效率，而往来新加坡与欧洲的旅客、企业，和业界的利益相关者都可受惠。

文告并没有指明已落实新安排的目前有哪些欧洲机场。据了解，荷兰的史兹普赫（Schipol）机场是率先落实新一站式安检安排的欧洲机场，料下来将有更多机场会陆续实施该安排。

霍罗雷受访时指出，所有28个欧盟国家的机场都可实施新安排，这包括已启动脱欧的英国。“只要欧盟有28个国家，这28个国家都可在机场落实与新加坡的一站式安检安排。”

此外，文告也提到，这项新安排肯定了我国与欧洲委员会之间承诺加强国际合作，根据国际标准，促进民航保安，及航空公司和机场的运作。

欧洲委员会网站的资料显示，目前与欧洲落实一站式安检安排的还包括美国和加拿大等国家。

据早前媒体报道，欧洲委员会于2009年已指有兴趣与我国探讨实施一站式安检安排。

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