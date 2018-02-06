石油公司经理与另一公司董事涉贿赂560万元案国家法院开审

英国石油新加坡私人有限公司前区域经理涉嫌向一家石油贸易公司执行董事收取395万美元（约560万新元）贿金，两人不认罪，今天双双在国家法院受审。

这相信是过去10年来个人涉嫌贪污案收取的最大笔贿款。控方指被告张鹏宏（52岁）建议另一名被告许成利（56岁）设立石油贸易公司，之后协助该公司成为英国石油公司批准的交易代表（trading counterparty）。

主控官江可悦副检察司在开庭陈词时指出，Pacific Prime于2001年成立不久，便成为英国石油公司批准的交易对手。之后成为最大供应商，最后更成为唯一供应商。

主控官说，控方的立场是，张鹏宏建议许成利设立Pacific Prime，两人之间达成共识，张鹏宏将使公司成为英国石油公司的交易对手。

后来，Pacific Prime成为石油公司最大供应商，最后成为唯一供应商。张鹏宏向许成利索取贿金。许成利并不否认付款给张鹏宏。

根据主控官，从2006年7月31日到2010年7月26日，许成利通过他和张鹏宏在香港的银行户头，进行19次转账，总数395万美元。

控方以两名被告各面对的20项贪污控状进行审讯。至于张鹏宏面对的剩余17项转移和转换贪污所得的控状，控方暂时搁下。（人名译音）

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