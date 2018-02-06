维文：不应为《南中国海行为准则》谈判设人为期限

我国外交部长维文医生强调，在推进有关《南中国海行为准则》的谈判时，不宜操之过急地设下“人为期限”，应采用循序渐进的做法。

中国与亚细安经过三年多的磋商，于去年就 《南中国海行为准则》 （Code of Conduct，简称COC）框架达成协议。有媒体今午在亚细安外长非正式峰会的场外记者会上，询问相关谈判是否将在下个月1日和2日于越南开展。

对此，维文回应时，既不承认也不否认。他说，随着准则框架的完成，下一步是通过谈判拟定《南中国海行为准则》的具体行文。

但他强调，这将是非常复杂的谈判。他也指出，领土争议不会仅仅因为有了 《南中国海行为准则》 而得到化解，谈判过程中也不乏非常敏感的课题，将考验外交官的能力和各国的政治决心。

尽管如此，维文认为，南中国海的局势如今较为“平静”（calmer），各方怀抱着共同的诚意和善意，力求在今年取得重大进展。

因此，与其为谈判设下“人为期限”，更重要的是建立各方之间的互信、理清谈判顺序，一步一脚印地完成。

我国今年担任亚细安轮值主席国，为期三天的亚细安外长非正式峰会，是我国主席任内主办的首场外长会议。

此次非正式峰会于新加坡南岸JW万豪酒店（JW Marriott Hotel Singapore South Beach）召开，由维文医生主持。

他今天以亚细安外长非正式峰会主席的身份发表声明说，亚细安外长在此次非正式峰会上就区域和国际局势交换了意见。

对于我国所提出的 “亚细安智慧城市网络” ，亚细安外长们表示支持，并同意亚细安成员国有需要借助科技与创新，来改善人民的生活。

此外，随着数码科技保持发展势头，外长们也同意应加强亚细安成员国在网络安全方面的合作。

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