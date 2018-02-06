波音公司在航空展签订10亿元订单

美国波音公司今天在新加坡航空展上签下总值近10亿元的订单，客户包括新加坡航空公司和胜安航空公司。

根据波音发出的文告，签署的协议横跨工程、改装与维修、数码航空与分析，以及培训与专业服务等四大领域。

其中，新航与波音签署协议，让旗下的波音777客机和787客机使用波音电子日志，以取代纸质日志。这有助于提高营运效率和可靠性，并减少对航班时间的干扰。

在新签署的合同下，波音将为胜安的54架波音737 MAX客机和新一代飞机提供系列的机件服务，包括机件维修服务和综合机件管理等。

波音全球服务集团总裁兼首席执行官斯坦·迪尔（Stan Deal）说，亚太区域宇航服务的预估增长率带来了不少机遇让他们和当地伙伴合作，了解区域所需，注资开发新能力以应付需求，并尽早将相关方案推出市场。

另外，波音也和我国国防科技局（DSTA）合作，探讨数据分析将为新加坡空军部队的哪一个领域提供最大的帮助。研究重点主要围绕如何尽早探测到异样情况，寻找问题根源，减少无法动用飞机的时间，及提高飞机的可用性。

国防科技局局长陈炳炎说：“科技迅速改变，我们也需进一步借助市场上的科技和创新方案，加强新加坡的国防和安全，并充分利用我们有限的资源。”

免费试阅14天