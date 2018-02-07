纬壹科技城无人机飞行区将展开多项研究测试

空中巴士、新科宇航和南洋理工大学的航空交通管理研究院等业者及研究机构将在纬壹科技城无人机飞行区展开多项研究测试和试验计划，其中空中巴士将测试无人包裹运输系统，新科宇航则会测试及评估能够提高工作效率和员工安全的DroNet系统。

基础建设统筹部长兼交通部长许文远是在前天的新加坡航空展开幕典礼上宣布指定本地研发中心纬壹科技城（one-north）作为我国首个无人机飞行区，为公司和研究机构提供一个在城市环境下，测试最新无人驾驶飞行系统科技的平台。

交通部、新加坡民航局及纬壹科技城发展商裕廊集团（JTC）今早发出文告指出，将由民航局负责与获得批准的业者及研究机构合作，在无人机飞行区展开试验及研究计划。

南大航空交通管理研究院将探讨在不同低空空域环境及需求操作多架无人机的可行性。研究院将展开试验，验证该交通管理计划的设计概念、算法、科技和系统等。

新科宇航（ST Aerospace）则会测试研究DroNet系统的关键技术。该系统可协助保安人员进行巡逻行动或协助测量师进行建筑外观检查，有望提高工作效率并降低人员受伤的几率。

有意在无人机飞行区展开试验计划的还包括新电信、裕廊集团及H3 Dynamics。

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