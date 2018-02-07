配合空军成立50周年 部队F-15SG战斗机换新装

配合庆祝成立50周年，我国空军部队的F-15SG战斗机漆上了特别的蓝色设计，在今年的新加坡航空展上亮相。

哈莉玛总统今早在于樟宜展览中心举办的航空展上，为我国空军成立50周年（RSAF50）的庆祝活动主持开幕仪式，并揭幕了RSAF50主题设计的一架F-15SG战斗机。

该主题战机的蓝色机身象征空军保卫的蓝天，除了有RSAF50的周年庆祝标志，机尾部分也有我国空军过去与现在的圆形标志，象征空军这50年来的发展。

哈莉玛致辞时指出，新加坡较小的面积及环海的地理位置意味着来自空中的外来威胁在极短的时间便能抵达，可给本岛带来严重的破坏，因此我国空军须具备预警能力，才能日夜防范空中外敌。

“（空军部队）人员以先进器材全天防守我国领空……在这50年来，他们助几乎没有防御能力的新加坡发展了一支强大的空军部队，可及时应对多种威胁。”

哈莉玛在参观我国空军于航空展的展区时也揭幕了RSAF50壁画，空军今年将收集5万张公众照片来完成这幅壁画。

出席今早开幕仪式的还有国防部长黄永宏医生、教育部长（高等教育及技能）兼国防部第二部长王乙康，以及国防部兼外交部高级政务部长孟理齐博士。

空军在下来八个月将举办八场庆祝活动。除了航空展，空军还会在3月到5月间先后走入大巴窑、三巴旺、榜鹅、勿洛和裕廊东五个邻里，让民众近距离观赏装备，及在国庆周末上演飞行表演。

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