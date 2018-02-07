“新空下”首设创意比赛和公开组

今年的“新空下”全国学生新谣歌唱及创作比赛正式拉开序幕，首设创意比赛和公开组，让大专学府学生也有机会参赛。

教育部兼贸工部高级政务次长刘燕玲今早在记者会上介绍今年的比赛亮点。第四届“新空下”增设创意比赛，鼓励参赛者把人们熟悉的内容以创新方式唱出来。例如参赛学生必须挑选一篇中学课文，然后加以改编，谱写出具有流行元素的21世纪新谣。

刘燕玲说：“我们的学生很有才华，能唱、能创作，又有创意。因此希望通过这次的创意比赛，把中学课本带出课堂，带入歌坛，让课文融入华文华语的大环境里，让我们的课堂‘活’起来。”

此次比赛也首设公开组，开放给本地公立大学学生参加，同时也欢迎大学生参加词曲创作坊。刘燕玲表示，希望通过公开组的设立，让新谣走进每个年轻人的生活，并鼓励大学生继续使用华文华语歌唱心声，创作出更多具有本地特色的新一代新谣。

“新空下”由教育部推广华文学习委员会、《联合早报》、裕廊初级学院和本地音乐制作公司弹唱人制作室联办。

去年，推广华文学习委员会配合“新空下”音乐分享会推出精美歌本。今年，主办方把歌本升级，以时下青少年喜爱的音乐杂志形式，推出“新空下”音乐杂志。杂志收录了新谣歌词、创作者介绍、本地八名歌手的专访，以及历届比赛参赛者的回顾等。

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