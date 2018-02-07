樟宜机场与厦门航空展开多面合作

樟宜机场集团与厦门航空有限公司今天第二次署合作签备忘录，提高新加坡与中国间的客流量、探讨扩大其航空网络，以及进行市场推广活动。

为了应付新春期间的航班需求，厦门航空以及旗下的子公司河北航空，从本月1日到3月12日期间，增加101趟往返新加坡与中国的班次。也就是说，在这期间共增加了1万7300个班机座位。

双方在2015年首次签署合作备忘录后，客流量逐年增加。从2014年到去年期间，厦门航空在樟宜机场客流量的每年增长率达12%，同时也是樟宜机场去年的第三大中国航空公司。

这次更新合作备忘录，则由樟宜机场集团航空业务发展董事总经理林振杰以及厦门航空有限公司客运委员会总经理郑聪明代表签署。樟宜机场总裁李绍贤以及厦门航空董事长车尚轮也到场见证。

目前，厦门航空有四个往返新中的航线，包括飞往中国大连、福州、西安和厦门四个城市。在新的合作备忘录下，双方将探讨是否能开通新城市的新中航班。

为了推广人们前往新中旅游，双方也将携手进行市场活动，包括在中国福州、西安、厦门和郑州等地举行旅游展，介绍新加坡旅游景点和樟宜机场的设施等。此外，也会在大连和杭州的电台打广告。

林振杰说：“过去三年来的紧密合作，我们很期待继续与厦门航空携手合作，维持增长以及增加航班，为乘客提供更多的选择。

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