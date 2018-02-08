去年日均有247起企图从关卡走私案件

（早报讯）尽管我国关卡有极为严格的通关检查，但有意走私违禁品的不法之徒仍一再尝试挑战，平均每天有多达247起企图走私案。

令人担忧的是，不法之徒使用重型货车走私，除了可藏匿大量违禁品，甚至可走私有毒工业化学物等，在我国面对日益严峻的安全威胁之际，令安全隐忧加剧。

移民与关卡局星期四发布去年的年度数据显示，假结婚，以及走私违禁品案例增加；窝藏或雇用非法移民，以及非法移民和逾期居留的的犯罪情况则有所改善，后者更创下七年来最低水平。

非法移民和逾期居留者从前年的1278人减至去年的1176人（跌幅达8％），是2011年以来的最低水平。这当中，非法移民剧减14.3％至186人，而逾期居留者减6.7％至990人。

因窝藏或雇用非法移民被捕者，曾在2015年飙升近六成达507人，但前年减至351人后，去年继续跌势，降14.5％至300人。

企图从关卡走私违禁品的个案则止跌回升，从2016年的8万8050起，增至去年的9万零327起，增幅达2.6％。移民与关卡局指出，尽管关卡的检查严格，但平均每天在关卡仍破获多达247起企图走私案。

假结婚个案前年降至43人并创四年来最低水平之后，去年反弹至53人，回升幅度达23.3％。

移民与关卡局文告引述总监杨玉龙的话说：“关卡是保障我国安全的第一道防线。移民与关卡局将继续保持警惕，并与其他执法机构密切合作，也借助科学科技，加强关卡的运作。随着年关将至，我们预料通关的人和货物都会增多。尽管有严格的检查，但企图走私的个案却未减。为此，我们呼吁社会大众保持警觉性，与我们携手合作保障新加坡的安全。”

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