房地产业转型蓝图出炉 房产交易将更透明便利

政府今年底开始公布房地产经纪的交易信息，让消费者查明房产经纪的“底细”，再决定是否任用。

房地产代理理事会也会同房产经纪公司合作，今年底率先公开房产经纪的转售组屋交易信息，私宅交易信息则于明年底开始供消费者查询。

此外，建屋发展局和人力部等政府部门也会在今年内陆续推出软件，让交易双方迅速核查租户是否持有有效工作准证等信息。行政手续简化后，国人可在较短时间内完成交易。

由劳资政与学界四方联合制定的房地产业转型蓝图今天出炉，通过推出多项新措施大力推动房产交易和产业设施管理（facilities management）两大领域的发展。

在转型蓝图下制定的一系列新措施将提升房产交易的透明度，简化交易程序，鼓励房产经纪提高服务水平，并从中提高消费者对房产经纪的信任。

社会及家庭发展部长兼国家发展部第二部长李智陞今早公布转型蓝图细节时指出，国内外已出现业者采用科技提供更便利的房产交易的例子。“我鼓励本地房产交易服务业者思考如何运用科技提高生产力，维持竞争力，并为客户提供更有价值的服务。”

房地产代理理事会未来也计划推出房产经纪评分网站，让国人参考其他客户对房产经纪的评价，货比三家后再做决定。截至今年1月，我国共有2万8000多名房产经纪。

此外，多个政府部门和房地产业协会也已于上个月成立“房产交易数码化工作小组”，检讨房产交易程序，并计划在2020年后不久推出标准的电子合同、交易清单和电子付款程序，供所有业内人士使用。

在产业转型蓝图下，劳资政三方也成立一个委员会落实发展设施管理领域的计划，这包括鼓励业者使用科技，以及同高等学府合作培养更多这方面的人才。

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