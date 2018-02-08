政府应对配方奶粉价格上涨策略取得成效。本地厂商自去年5月引进更多较便宜奶粉品牌后，促使配方奶产品的整体市场价格下跌4.8%。其中属新生儿至6个月的配方奶粉价格跌幅最大，约有13%。

此外，本地年轻父母对正确喂养年幼孩子的意识也有所提高，不再执着于给孩子喝配方奶。保健促进局调查显示，在孩子一岁时，愿意让孩子喝鲜奶的父母人数上升了19个百分点。

领导应对配方奶粉价格上涨问题工作小组的国家发展部兼贸工部高级政务部长许宝琨医生，今早向媒体汇报工作进展。

他对工作小组现阶段所取得的成效表示满意，并指出配方奶粉价格下降和父母意识提高，都是正确走向。

许宝琨说：“在去年5月工作小组成立前，本地市场一岁以下的婴儿配方奶粉（900克）只有两种品牌，售价少于35元，目前，这类奶粉品牌有五个，让父母有更多可负担得起的选择。”

他也指出，工作小组过去八个月来，针对配方奶粉供应、需求和公共教育三大方面找出应对方案，包括简化奶粉进口条例，让厂商能更好地进口高品质的奶粉，加强市场竞争性。同时探讨收紧配方奶粉标签的条例。

工作小组接下来的工作重点主要是观察和监测市场反应，继续做好公众教育工作。

许宝琨说：“父母的观念不会瞬间改变，我们也不想在这么短的时间内把事情‘做到尽’，种种措施都需要时间去推行。”

免费试阅14天