受雇居民住户工作收入去年有实际增长

（早报讯）我国去年所有受雇居民住户的实际工作收入都有增长，其中收入较低的住户在过去五年的实际收入增幅，比收入较高者来得高。

新加坡统计局星期四公布的《2017年住户收入主要趋势》报告显示，受雇居民住户的人均工作月入中位数从前年的2584元增至2699元，把通货膨胀计算在内后，去年实际收入增幅为3.9％，比前年的3.8％略高。

以住户总收入来看，包括公积金在内的工作月入中位数从2016年的8846元增至9023元，实际增长为1.5％，比前年2.6％增幅低；这方面的数据在2012年至2017年间一共上扬15.5％，平均每年增2.9％。

这些数据统计仅针对工作收入，并不把投资和租金等非工作所得纳入考量。受雇居民住户指的是以新加坡公民或永久居民为一家之主，并有至少一人工作的住户。这类型住户占本地所有住户的近九成，其余主要是由退休者组成的家庭。

比起收入较高的住户，收入在最低50％的住户，平均人均月入在去年的实际增幅较小，介于2.1至3.6％；收入在第51至90分位的实际收入增幅是介于3.7％至4.5％；最高10％收入群体的实际收入增幅则达2.6％。

2012年至2017年间，受雇居民住户的平均人均工作月入，实际增幅在收入最低50％住户中达到每年4.2％至4.6％，比收入最高50％住户的每年2.2％至4.2％多。

包括退休住户在内的居民住户，每名成员全年平均所获政府转移从前年的4255元增至4433元，增幅近4.2％。

从住屋类型来看，一房与二房式组屋住户获得的转移最多，人均达1万零245元，比前年的1万零75元多；这笔转移也比其他住屋类型住户多出一倍以上。

三房、四房、五房和公寓式组屋住户所得转移相近，每人平均介于4320元到4408元。其中，三房式组屋住户获得的政府转移最多。

用以衡量贫富差距的基尼系数则没有太大变动，前年为0.458，去年是0.459。基尼系数若为0，表示社会收入分配绝对平均，1是绝对不平均，系数越大，代表贫富悬殊情况越严重。

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