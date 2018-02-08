申请上诉遭驳回 外交官的律师须承担讼费

非礼酒店实习生的沙特阿拉伯驻中国外交官，要把“法律问题”提交到最高法院上诉庭的申请星期四被驳回。外交官的律师因列出的显然不是法律问题，被上诉庭下令亲自承担控方的5000元讼费。



班德尔（Bander Yahya A. Alzahrani，40岁）去年被高庭驳回非礼罪名成立和刑罚的上诉后，通过另外委托的一名律师潘业恩（Peter Pang Giap Oon，译音）以本案涉及攸关公众利益的法律问题为由，要把案件提交最高法院上诉庭。不过，在他提交问题前，须先得到上诉庭的批准。



不过，上诉庭说班德尔的问题根本不是法律问题，所以不批准他的申请。同时，上诉庭注意到高庭去年已向潘业恩律师指出，有关问题不是法律问题。律师解释说他是按照客户的指示，但上诉庭提醒他说律师作为法庭的司法官员，对法庭的责任才是最重要的责任，却尝试要把明显不是法律问题的问题提交上去。因此，上诉庭下令律师本身承担控方为应付这项申请的5000元讼费。



班德尔前年8月13日入住圣淘沙一家酒店，他以有意升级客房为由，参观一间更大的套房，过程中强吻和非礼带他参观套房的20岁酒店实习生。去年，他经八天审讯后被裁定两项严重非礼和一项使用武力罪名成立，判监26个月又一周和鞭打四下。去年，高庭驳回他对罪成和刑罚的上诉。



班德尔不是派驻新加坡的外交官，不享有外交豁免权。

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