韩空军将于下周三运本地撞毁“黑鹰”飞机回国

在新加坡航空展上失事的韩国空军“黑鹰”飞行表演队T-50金鹰式教练机，将被拆卸后，在农历新年前运回韩国。

韩国空军在一则发给当地媒体的简讯里说，参与本届新加坡航空展的其中八架“黑鹰”飞行表演队飞机，将在2月11日（也就是本届新加坡航空展的最后一天），由新加坡樟宜机场起飞，经由马来西亚纳闽（Labuan）、菲律宾克拉克（Clark）、台湾高雄，预计将在2月14日抵达韩国。

《联合早报》也向韩国空军取得简讯，其中，发言人也说，事故调查团根据在新加坡的调查以及对八架飞机的安全检查结果判断，除失事的一架飞机外的另外八架飞机，返回韩国是没有问题的。

军方也计划将本月6日在滑出跑道失事的飞机进行拆卸及包装作业后，于2月14日（下周三，除夕的前一天），通过民航货机运回韩国。

据了解，韩国空军此次原本派出了九架“黑鹰”飞行表演队的T-50金鹰式教练机参加本届新加坡航展，其中一架为备用机。

本月6日，“黑鹰”特技飞行队进行飞行表演准备起飞时，其中一架飞机疑因爆胎，起飞时滑出樟宜机场跑道，在草坪上起火燃烧。驾驶飞机的机师受轻伤，送往机场诊所治疗。据了解，失事飞行员受到轻微擦伤，已经在事发当天下午出院休养。

事故导致机场170趟飞机的起降受影响，一度延误超过一小时，樟宜机场第一跑道也因此关闭超过五小时。发生事故的次日，“黑鹰”飞行队取消了接下来几天在新加坡航空展上的所有飞行表演。

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