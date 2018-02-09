四名获发内安法限制令的新加坡男子禁令去年12月到期

四名获发内安法限制令（Restriction Order）的新加坡男子禁令去年12月到期。

内政部发文告指出，这四人是赞姆里（Muhammad Zamri bin Abdullah，36岁）、扎卡利亚 （Zakaria bin Rosdan，27岁)、凯鲁（Muhammad Khairul Sofri bin Osman，33岁)，以及回教祈祷团成员阿兹米（Mohd Azmi bin Ali，49岁）。

赞姆里于2007年12月，在内安法下被拘留。他因受刊物、录像以及互联网资讯的极端内容影响而被激进化，并计划参与国外的极端组织的武装活动。他于2011年12月被释放并获发限制令。

扎卡利亚和凯鲁在2013年12月被发限制令。他们曾摄像参与叙利亚的武装圣战活动，其中扎卡利亚也尝试与当地极端分子取得联系。

阿兹米则在当局展开对回祈团调查后，于2001年12月潜逃新加坡，他过后在国外被捕，于2009年12月被遣送回我国，之后被内安部拘留。他于2013年12月获释后被发布限制令。

另外，因自我激进化被我国内安部拘捕并遣送回国的马来西亚籍男子哈尼菲（Muhammad Nur Hanief bin Abdul Jalil）已被马国警方逮捕拘留。

免费试阅14天