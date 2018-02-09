行动党党督陈振声：议员不可为选民联系法庭

（早报讯）人民行动党党督陈振声向所有执政党议员发出通知，提醒众议员维护行政与司法的权力分立，议员不可以为选民写信联系法庭。

陈振声在信中指出，行政（政府）、立法（国会）和司法（法院）三权分立是新加坡政治制度的基本原则。

“行动党政府向来严格坚持这个分立原则，并将继续这么做。行动党议员的行为，绝不能让他人认为议员可以左右或影响司法程序。”

他指出，行动党议员向来避嫌，不会为选民向法庭做出陈情。若有选民向议员做出这方面的要求，议员可针对程序问题致函律政部，检举问题则可以联系总检察署。“这向来是我们的做法，未来也不会改变。”

议员为选民向法庭撰写求情信近来成为备受争议的问题。一名45岁妇女前年因疏忽驾驶撞伤一名摩托车骑士，被判坐牢一周和禁止开车长达两天。

她后来为上诉找上所属的盛港西区议员蓝彬明医生，要求他写信向法庭求情，但在陈述案发经过时，并没有向蓝彬明完整传达事故严重性。蓝彬明也是交通部兼卫生部高级政务部长。

高庭指出，求情信的内容和案发事实不符。判词内容显示，伤者身上有多处骨折，在两个月内就动了12次手术，住院长达69天，但议员求情信却说女被告只是意外擦撞到电单车骑士，导致骑士受了一些伤。

此事牵扯出议员为选民致函法庭的做法是否越界的讨论，一名退休法官后来致函《海峡时报》发表看法时指出，法院过去都接到通知不可理会议员信函，建国总理李光耀也曾通过书面通知要求所有议员不可为选民致函联系法庭。

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