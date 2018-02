许文远：欢迎马国领导调低过路费和通关税舒缓交通阻塞

基础建设统筹部长兼交通部长许文远今晚在面簿上,对马来西亚宣布在非尖峰时段调低第二通道汽车过路费和重型车辆通关税表示欢迎。

他说:“两国总理和首相在上个月的新马领导人非正式峰会上,商讨舒缓新柔长堤的交通阻塞。调低第二通道过路费和通关税是其中一项建议。执行过程相当迅速。马来西亚刚宣布在非尖峰时段调低第二通道的过路费和通关税。我们欢迎他们这项决定,也将配合马来西亚的调整幅度。我们这项调整将从4月1日起生效,希望到时能鼓励公路使用者避开尖峰时段。

“为了舒缓新柔长堤的拥堵情况,我们也将与马来亚铁道公司合作,从下星期二(13日)起,每天增加往返兀兰和新山的接驳火车班次,从原有26趟增至31趟,迎合农历新年的到来。随着这些措施的出台,我们有信心新柔长堤接下来的交通将更畅通。”

新加坡陆路交通管理局今晚也发表文告说,我国将从4月1日,配合马来西亚为第二通道过路费和通关税的降税幅度。这是新加坡一贯的立场。

除了电单车外,所有通过大士关卡出入新加坡的车辆,将在每天两个非尖峰时段上午10时至下午3时和晚上11时至上午5时,享有超过85%过路费的减幅。

陆交局也将根据汇率变化,调整两个尖峰时段上午5时至10时和下午3时至晚上11时的过路费。当局上次调整这两段过路费是在2010年。兀兰关卡的过路费将不作调整。

需要更多资讯的公众,可上陆交局网站www.lta.gov.sg查询。

From 1 Apr 2018, toll charges for vehicles (except motorcycles) leaving and entering SG via Tuas Checkpoint will be reduced by more than 85% during off-peak hours (10am to 3pm & 11pm to 5am) daily. pic.twitter.com/RASskwnV3P