内政部今天针对新传媒《亚洲新闻台》网站的错误报道做出回应,并指该报道错误引述了内政部长兼律政部长尚穆根昨天(2月9日)出席一场活动的访问内容。亚洲新闻台网站已更改错误内容,并为报道出现的错误致歉。

内政部通过文告表示,亚洲新闻台网站刊登一则名为“精神与思想的搏斗:尚穆根回应网上极端内容”(A fight for the hearts and minds: K Shanmugam on addressing radical content online)的报道时,错误引述尚穆根昨天一场访问的内容。

内政部文告说:“该报道错误地指他(指尚穆根)说过,最好的“解药”,是将年轻人聚集起来,及让有关当局看看回教新加坡回教理事会(MUIS)和回教领所刊登的内容,然后在必要时指出错误。”

“然而,尚穆根其实是说,真正的解药是鼓励年轻国人和新加坡人去参访回教堂,同时看看新加坡回教理事会和回教领袖推出的宣导材料。”

此外,内政部也表示,新传媒朝阳频道(Suria)网站也出现了同样的错误,并对两家网站对报道做出更正表示知情。

