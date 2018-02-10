本地首个无障碍导航应用助行动不便居民免走冤枉路

为了让行动不便的居民避免走“冤枉路”，武吉班让市镇将试行本地首个“无障碍”导航应用，标明组屋区内的无障碍设施，以及为用户规划最短的无障碍路线。

在新加坡协助残障者自立局（SG Enable）的资助下，科技公司Trampolene和新加坡管理大学携手开发名为“SmartBFA”的手机应用，并将在不久后于武吉班让市镇试行。

这项计划目前正在招募居民义工，在轮椅上安装感应器收集资料，列出市镇内的障碍点以及无障碍路线等。

新大信息系统学院助理教授兼计划主导者之一的陈慧娴受访时表示，希望该应用日后能帮助不管是坐轮椅还是推着婴儿车的居民，找出最可行和便利的无障碍路线，在武吉班让市镇400多座组屋的范围内，让用户自由穿行。

陈慧娴表示，新应用将采取“亲老人”设计，除了使用大一点的字体来输入地点、预先设定公共设施地点等，也会考虑日后加入语音导航功能，方便年长者使用。

外交部长维文医生、西北区市长张俰宾博士和荷兰—武吉知马集选区议员连荣华，今早出席推介仪式。

张俰宾说：“武吉班让区的五万名居民中，约两万多人是50岁以上的年长者。面对人口老龄化，让居民能无障碍地使用身边的生活设施显得至关重要。这项计划是我们走向包容性社会的一部分，希望这个应用将鼓励居民出门活动，实现健康生活方式。”

这个利用感应器和地理位置标签（Geotagging）技术的应用，预计将在6到8个月内，供安卓和苹果IOS用户下载使用，期间将不断更新与完善资料。

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