武吉巴督东区推出共享雨伞和乐捐餐食计划

（早报讯）武吉巴督东区上月一连推出两项力求促进睦邻关系的社区计划，让居民共享雨伞，弱势群体则可享用免费餐食。

负责武吉巴督东区基层事务的裕廊集选区议员拉哈尤·玛赞，星期天上午接待来访的教育部长 （高等教育及技能）兼国防部第二部长王乙康时，也向他介绍这两项计划，特别是共享雨伞计划。

原来，这与去年7月率先在三巴旺的甘巴士区推出的计划一样，而王乙康正是负责甘巴士区基层事务的三巴旺集选区议员。

有些居民希望在卓源路第285C和285D组屋前的草坪兴建有盖走廊，直达横跨裕廊商业区路（Jurong Gateway Road）的行人天桥，方便他们无论日晒雨淋都可更方便地前往国际商品批发中心大厦（IMM）一带。

居民卓爱珊（50岁，家庭主妇）说，有盖走廊将惠及那些以轮椅代步者和有婴儿推车的家长，无需在下雨时还得撑伞。

拉哈尤受访时透露仍在与相关单位讨论，但由于受影响的草坪目前由花卉批发商新发兴（Sinflora）租用，尚未确定计划是否可行，以及成本如何分担等。

拉哈尤与基层组织因此先于上月14日推出共享雨伞计划，由武吉巴督东基层组织与裕廊-金文泰市镇理事会沿路设立三个雨伞架，让居民可随手拿起一把由市镇会供应的雨伞，过了马路后也可立即把雨伞放到另一个雨伞架上。

拉哈尤坦言，该区和甘巴士区一样面对部分雨伞没有被归还的情况，但她相信在不断宣导之下，居民会培养起顾及彼此需求的文化，这类问题就会迎刃而解。

王乙康和拉哈尤也到位于武吉巴督东4道第265座的德天咖啡店，了解一项让居民每天可免费享用一餐饭的计划。

在这项“心益餐”（Belanja-A-Meal）的计划下，光顾这家咖啡店的善心人士每捐出3元5角，咖啡店茶水摊位前的白板就会添加一块磁铁。居民可凭武吉巴督东第2分区居民委员会派发的餐卡索取磁铁，免费换餐。

可受惠的居民包括受益于社区关怀计划（ComCare）援助者，以及独居老人等。

拉哈尤说，计划上月14日推出至今，食客已捐出300多餐。

王乙康受访时则说，推行各类社区计划的用意在于尽可能向更多有需要者伸出援手，而他也会研究如何把“心益餐”计划带回甘巴士区。

他们之后也为建在武吉巴督东4道第274座和第278座组屋间的亭子主持启用仪式。这是在建屋发展局的“再创我们的家园”计划下，于去年10月增添的邻里设施。

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