外籍员工中心从今年第二季起协助外籍员工开办银行户头

外籍员工中心将从今年第二季起，协助所有来本地工作的客工开办银行户头 。 外籍员工中心主席杨木光表示，将会进一步教育与鼓励客工通过电子转账领取薪金。

根据人力部的数据，在2015年至2016年每年都有约6000起客工被拖欠薪水的投报，350起案件最终无法拿回薪水。

外籍员工中心（Migrant Worker Centre）主席杨木光今天早上出席一场与SMRT巴士车长庆新年的活动时指出，虽然法律规定员工有权要求雇主通过电子转账缴付薪金，不过仍有客工因为习惯或其他原因选择现金领薪。

他说：“我们将会宣布新措施，协助所有客工来到新加坡工作时跟储蓄银行（POSB）开户头，让他们在所有重要服务如电话账单、薪水、易通卡、日常消费付款和汇款都可使用此户头。”

他也指出，很多雇主带着有色眼镜看待面对薪金纠纷的客工，哪怕他们并没有错，这些客工很难找到新工作，雇主必须抛弃这种偏见。

今早的庆新年活动是由实乞纳南民众俱乐部青年执行委员会联同外籍员工中心以及全国交通工会联合会（简称NTWU）举办，共有49名车长出席，与14名实乞纳南民众俱乐部青年执行委员会的义工们玩游戏和捞鱼生。

实乞纳南民众俱乐部青年执行委员会主席陈怡安说：“这些车长没有办法回中国和家人同庆新年，当我们新年要去拜年的时候他们还要在路上帮助我们，我们希望通过这样的活动让他们知道，他们的付出我们是知道的。”

全国交通工会联合会执行秘书杨益财也在活动上感谢各位外巴士车长，为本地公共交通的贡献，把每个乘客安全的送到目的地。

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