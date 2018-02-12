公交业2030年须制造8000个职位应付需求

随着公共巴士及地铁系统不断扩大，到了2030年，本地公共交通业预计须制造8000个职位才能应付需求，另外也会采用高科技为业界制造更多高增值职位。

基础建设统筹部长兼交通部长许文远今早为公交业推出产业转型蓝图（Industry Transformation Map）时，提到了业界须为未来做好准备的重要性。

陆路交通业目前聘有大约12万3000名员工，其中2万1000人在公交领域工作。

政府自2013年为公交领域投入超过280亿元，也吸引超过5000人加入业界。许文远指出，新推出的产业转型蓝图可协助业界转型，“确保业界在支持我国未来发展及达到乘客需求时能保持相关性。”

为确保员工跟得上业界发展，新加坡巴士学院和新加坡铁路学院会根据5月推出的公交技能框架制定新的技能提升及培训课程。

不过，许文远强调，由于资源有限，业界必须采用高科技改善公交系统并制造更好的职位。

陆路交通管理局计划接下来五年拨出2500万元，资助更多与通勤相关的研究和科技试验项目。这包括与新科动力（ST Kinetics）合作，研发出地铁业可用的无人驾驶机器人及扩增实境工具。

许文远说：“陆路交通系统会利用新颖科技提高效率，为乘客提供一个安全有效、可靠舒适的交通系统。”

免费试阅14天